Defence One: США работают над тем, чтобы ВС России не использовали Starlink
- Legion-Media
Он подчеркнул, что ведомство работает с Украиной и SpaceX, чтобы не допустить использования спутников Россией.
«Мы работаем над этим», — сказал Пламб.
Также он утверждает, что Пентагон не способен заставить SpaceX прекратить обслуживание находящихся у России Starlink. По его словам, Россия якобы покупает спутники на чёрном рынке.
Ранее Bloomberg сообщило, что Пентагон заплатил $23 млн за поставку Киеву терминалов Starlink.