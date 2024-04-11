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Defence One: США работают над тем, чтобы ВС России не использовали Starlink

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Сотрудники Пентагона работают над тем, чтобы российские военные не использовали системы спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщило Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба.
Defence One: США работают над тем, чтобы ВС России не использовали Starlink
  • Legion-Media

Он подчеркнул, что ведомство работает с Украиной и SpaceX, чтобы не допустить использования спутников Россией.

«Мы работаем над этим», — сказал Пламб.

Также он утверждает, что Пентагон не способен заставить SpaceX прекратить обслуживание находящихся у России Starlink. По его словам, Россия якобы покупает спутники на чёрном рынке.

Ранее Bloomberg сообщило, что Пентагон заплатил $23 млн за поставку Киеву терминалов Starlink.

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