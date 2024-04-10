Bloomberg: Пентагон заплатил $23 млн за поставку Киеву терминалов Starlink

Пентагон заплатил компании SpaceX $23 млн за поставку на Украину терминалов спутниковой связи Starlink, говорится в материале Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, контракт на эту сумму действует с июня 2023 по май 2024 года. Однако собеседник издания не сообщил, планируется ли продление договора.

Также отмечается, что такая сумма «ничтожно мала» по сравнению с тем, сколько компания зарабатывает на проектах, которые связаны с национальной безопасностью США.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками.