Bloomberg: Пентагон заплатил $23 млн за поставку Киеву терминалов Starlink
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По данным агентства, контракт на эту сумму действует с июня 2023 по май 2024 года. Однако собеседник издания не сообщил, планируется ли продление договора.
Также отмечается, что такая сумма «ничтожно мала» по сравнению с тем, сколько компания зарабатывает на проектах, которые связаны с национальной безопасностью США.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками.