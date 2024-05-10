Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счётной палаты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счётной палаты.

В списке представлены три кандидата: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счётной палаты», — написала Матвиенко в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.