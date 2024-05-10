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Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счётной палаты

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счётной палаты.
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счётной палаты
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

В списке представлены три кандидата: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук. 

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счётной палаты», — написала Матвиенко в своём Telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.  

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