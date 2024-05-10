Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счётной палаты
- РИА Новости
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В списке представлены три кандидата: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.
«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счётной палаты», — написала Матвиенко в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.