Силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

«10 мая около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда было уничтожено над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уничтожении двух целей на подлёте к Белгороду.