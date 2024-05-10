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Подполье: ВС России ударили по путевой станции и расположению ВСУ

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Армия России нанесла удары по путевой станции в Снигирёвке и расположению солдат ВСУ в Новопетровке Николаевской области.

Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Отмечается, что за ударом по Снигирёвке последовало исчезновение электричества.

В Новопетровке целью удара ВС России стало расположение украинских военных, которых в количестве до 400 человек на днях перевели в населённый пункт.

«Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения», — заявил координатор подполья.

Ранее подполье сообщило, что ВС России ударили по расположению ВСУ в посёлке Заселье Николаевской области.

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