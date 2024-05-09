Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС России поразили расположение украинских войск в посёлке Зеселье в Николаевской области.

Об этом он заявил РИА Новости, ссылаясь на своих коллег.

«Два прилёта в Заселье... Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью «груз 200», — отметил Лебедев.

Также, по его словам, своих целей достигли также два беспилотника «Герань».

«Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — добавил он.

Ранее в силовых структурах ДНР заявили агентству ТАСС, что украинские военнослужащие пытаются сбежать со своих позиций в Красногоровке, но у них это не получается из-за огня российских войск.