RT в Telegram
Подпишись

Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в николаевском посёлке Зеселье

Короткая ссылка
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС России поразили расположение украинских войск в посёлке Зеселье в Николаевской области.

Об этом он заявил РИА Новости, ссылаясь на своих коллег.

«Два прилёта в Заселье... Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью «груз 200», — отметил Лебедев.

Также, по его словам, своих целей достигли также два беспилотника «Герань».

«Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — добавил он.

Ранее в силовых структурах ДНР заявили агентству ТАСС, что украинские военнослужащие пытаются сбежать со своих позиций в Красногоровке, но у них это не получается из-за огня российских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить