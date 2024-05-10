RT в Telegram
Подпишись

Старовойт: три дома загорелось в Курской области после атаки дронами-камикадзе

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три дома загорелось в посёлке Тёткино Глушковского района после атаки дронами-камикадзе.
Старовойт: три дома загорелось в Курской области после атаки дронами-камикадзе
  • РИА Новости

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — написал он в своём Telegram.

Губернатор подчеркнул, что никто из жителей не пострадал, а пожары были ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины.

Ранее в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом погибла местная жительница, ещё одна женщина получила осколочные ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить