Старовойт: три дома загорелось в Курской области после атаки дронами-камикадзе

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три дома загорелось в посёлке Тёткино Глушковского района после атаки дронами-камикадзе.

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — написал он в своём Telegram.

Губернатор подчеркнул, что никто из жителей не пострадал, а пожары были ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины.

Ранее в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом погибла местная жительница, ещё одна женщина получила осколочные ранения.