Старовойт: три дома загорелось в Курской области после атаки дронами-камикадзе
- РИА Новости
«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — написал он в своём Telegram.
Губернатор подчеркнул, что никто из жителей не пострадал, а пожары были ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины.
Ранее в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом погибла местная жительница, ещё одна женщина получила осколочные ранения.