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Синоптик Позднякова: в Москве завтра будет дождливый день

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве и области на неделю.
Синоптик Позднякова: в Москве завтра будет дождливый день
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Синоптик отметила, что на всю неделю сохранится прохладная погода.

«Температура будет ниже климатической нормы градусов на пять-шесть. Что касается осадков, то дождливым будет завтрашний день, потом погода в ночные часы по области будет снижаться до 0 °С, а дневная температура до конца следующей недели — в пределах +8...+13 °С. Пока будут преобладать северные потоки над нашим регионом, поэтому всплеска тепла ждать не приходится. В лучшем случае температура будет приближаться к отметке +13...+15 °С», — поделилась она.

Ранее председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров назвал майские снегопады результатом изменения климата.

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