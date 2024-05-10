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В Польше нашли могилу снимавшего убийство российского военного наёмника

РИА Новости: в Польше найдена могила ставшего наёмником в ВСУ актёра Шереметы

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Могилу наёмника Януша Шереметы, который снимал убийство российского военного, обнаружили в Польше на кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.
В Польше нашли могилу снимавшего убийство российского военного наёмника
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости

Как стало известно, Шеремета ликвидировали под Артёмовском. На могильной плите написано, что он «погиб на Украине 4 декабря 2022 года, ему был 41 год». 

В соцсетях был опубликован ролик, где за кадром звучит голос Шереметы. Предполагается, что он снимал, как убивали российского военного в подбитой БМП, бросив гранату в люк. 

«Чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему», — комментировал поляк. 

В 2022 году в СМИ сообщили, что на Украине погибли два польских наёмника. Одним из них был Януш Шеремета с псевдонимом «Казак». 

Ранее в Госдуме рассказали, что армия Украина теперь состоит в основном из мобилизованных и наёмников.

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