Могилу наёмника Януша Шереметы, который снимал убийство российского военного, обнаружили в Польше на кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, Шеремета ликвидировали под Артёмовском. На могильной плите написано, что он «погиб на Украине 4 декабря 2022 года, ему был 41 год».

В соцсетях был опубликован ролик, где за кадром звучит голос Шереметы. Предполагается, что он снимал, как убивали российского военного в подбитой БМП, бросив гранату в люк.

«Чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему», — комментировал поляк.

В 2022 году в СМИ сообщили, что на Украине погибли два польских наёмника. Одним из них был Януш Шеремета с псевдонимом «Казак».

Ранее в Госдуме рассказали, что армия Украина теперь состоит в основном из мобилизованных и наёмников.