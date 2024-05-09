Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию, которая теперь состоит в основном из мобилизованных и наёмников.

По его словам, отсюда возникает стремление привлечь иностранные войска.

«Отсюда и маниакальное желание режима Зеленского пригласить на Украину западных интервентов, чтобы с помощью их штыков удержаться у власти», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим является «достаточно непредсказуемым».