На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

На сайте Владимира Зеленского размещена петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.

В ней он попросил в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и США относительно введения ими своих войск на территорию Украины.

В этому моменту петиция набрала 1428 из 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения Зеленским.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свою армию на Украину.

Как писало итальянское издание Corriere della Sera, страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода военнослужащих на Украину.