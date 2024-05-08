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На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

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На сайте Владимира Зеленского размещена петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.
На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину
  • Gettyimages.ru

В ней он попросил в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и США относительно введения ими своих войск на территорию Украины.

В этому моменту петиция набрала 1428 из 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения Зеленским.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свою армию на Украину.

Как писало итальянское издание Corriere della Sera, страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода военнослужащих на Украину.

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