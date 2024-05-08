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Corriere della Sera: НАТО может отказаться от ввода войск на Украину

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Страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода военнослужащих на Украину.
Corriere della Sera: НАТО может отказаться от ввода войск на Украину
  • РИА Новости

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

По данным издания, члены Североатлантического альянса на саммите утвердят декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. 

Документ подразумевает, что НАТО не будет отправлять солдат в бой. 

На саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля, также планируется передать председательство в контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире альянса в Брюсселе. 

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ввод войск НАТО на Украину приведёт к вооружённому конфликту с Москвой. 

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