Corriere della Sera: НАТО может отказаться от ввода войск на Украину

Страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода военнослужащих на Украину.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

По данным издания, члены Североатлантического альянса на саммите утвердят декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине.

Документ подразумевает, что НАТО не будет отправлять солдат в бой.

На саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля, также планируется передать председательство в контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ввод войск НАТО на Украину приведёт к вооружённому конфликту с Москвой.