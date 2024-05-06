Меркурис: Россия чётко дала понять, чем чреват ввод войск НАТО на Украину

В России чётко дали понять, что ввод войск НАТО на Украину приведёт к вооружённому конфликту с Москвой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

«Россияне отвечают. Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развёртыванию западных армий... Они чётко дают понять, что если это произойдёт, то начнутся военные действия России с НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в НАТО установили красные линии для вмешательства в конфликт на Украине.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS News, что США в случае падения Украины, возможно, придётся вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что будет благодарен, если страны НАТО введут свои войска в страну, чтобы помочь «отбросить армию России».