Меркурис: Россия чётко дала понять, чем чреват ввод войск НАТО на Украину
«Россияне отвечают. Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развёртыванию западных армий... Они чётко дают понять, что если это произойдёт, то начнутся военные действия России с НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в НАТО установили красные линии для вмешательства в конфликт на Украине.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS News, что США в случае падения Украины, возможно, придётся вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что будет благодарен, если страны НАТО введут свои войска в страну, чтобы помочь «отбросить армию России».