В НАТО установили красные линии для вмешательства в конфликт на Украине

В НАТО в частном порядке установили красные линии, пересечение которых станет поводом для вмешательства блока в конфликт на Украине, пишет La Repubblica.

Отмечается, что речь не идёт об отправке войск на Украину — пока страны блока изучают возможные планы действий.

Как сообщает ТАСС, первой красной линией для НАТО будет «прямое или косвенное вмешательство третьей страны» в конфликт — журналисты не исключили возможность прямого вовлечения Белоруссии. В публикации акцентировали внимание на протяжённость и уязвимость белорусско-украинской границы, отметив, что ВС России способны прорваться на северо-западе и создать коридор между Киевом и Белоруссией.

Второй красной линией в газете назвали возможную «военную провокацию» в адрес Польши или Прибалтики, а также военные действия против Молдавии.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия никогда не отправит своё оружие или войска на территорию Украины.

По его словам, Евросоюз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска.

При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США.