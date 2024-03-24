Сийярто: ЕС может отправить войска на Украину из-за военного психоза

Евросоюз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В эфире радио Kossuth он отметил, что европейские представители говорят на языке конфликта так, будто в нём участвуют, передаёт ТАСС.

Сийярто добавил, что Запад превращает украинский конфликт в своё личное дело и не может принимать решения, руководствуясь здравым смыслом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о возможной отправке войск НАТО на Украину, чтобы понравиться США.