Сийярто: ЕС может отправить войска на Украину из-за военного психоза
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В эфире радио Kossuth он отметил, что европейские представители говорят на языке конфликта так, будто в нём участвуют, передаёт ТАСС.
Сийярто добавил, что Запад превращает украинский конфликт в своё личное дело и не может принимать решения, руководствуясь здравым смыслом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о возможной отправке войск НАТО на Украину, чтобы понравиться США.