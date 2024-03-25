Сийярто заявил, что Венгрия никогда не пошлёт войска на Украину
«У Венгрии очень твёрдая позиция по этому вопросу. Для нас это красная линия. Мы никогда не отправим оружие на Украину, и очевидно, что мы не отправляем войска», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Сийярто отметил, что Евросоюз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска.
При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США.