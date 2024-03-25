Сийярто заявил, что Венгрия никогда не пошлёт войска на Украину

Венгрия никогда не отправит своё оружие или войска на территорию Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«У Венгрии очень твёрдая позиция по этому вопросу. Для нас это красная линия. Мы никогда не отправим оружие на Украину, и очевидно, что мы не отправляем войска», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сийярто отметил, что Евросоюз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска.

При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США.