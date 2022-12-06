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Журналист Лаховский сообщил о гибели на Украине двух польских наёмников

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На Украине погибли два польских наёмника из «Интернационального легиона», сообщил журналист Polsat News Матеуш Лаховский.
Журналист Лаховский сообщил о гибели на Украине двух польских наёмников
  • AP

«Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним «Казак», и его коллега Кшиштоф из «Интернационального легиона», погибли вчера на фронте», — написал он в Twitter.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.

Марочко рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.

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