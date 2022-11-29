Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о колоссальных потерях среди польских наёмников
- РИА Новости
Он рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.
Марочко заявил, что согласно полученным разведданным, радиоперехватам и косвенным подтверждениям, польские наёмники несут колоссальные потери.
Также Марочко сообщил о появляющихся заявлениях польских чиновников о том, что «прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать». По его словам, в Польше в настоящее время «возникла проблема с этим».
Ранее помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наёмников.