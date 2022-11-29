Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о колоссальных потерях среди польских наёмников

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «России 24» сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.

Он рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.

Марочко заявил, что согласно полученным разведданным, радиоперехватам и косвенным подтверждениям, польские наёмники несут колоссальные потери.

Также Марочко сообщил о появляющихся заявлениях польских чиновников о том, что «прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать». По его словам, в Польше в настоящее время «возникла проблема с этим».

Ранее помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наёмников.