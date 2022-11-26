В ЛНР сообщили, что ВСУ под Сватовом и Кременной почти полностью состоят из наёмников
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«На Сватовском направлении, Кременная, (у села. — RT) Червонопоповка отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наёмников. Это кадровые военные непосредственно государств — участников блока НАТО», — сказал Алаудинов.
По его словам, причиной данных кадровых решений стали большие потери в рядах украинских военнослужащих.
Кроме того, большую часть наёмников в рядах ВС Украины составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но «на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооружённых сил Польши», говорится в сообщении.
26 ноября Воздушно-космические силы России уничтожили до 200 польских боевиков в Харьковской области, нанеся удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации.
Следственный комитет России ранее сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО.
По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.