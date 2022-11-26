Подразделения ВСУ на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наёмников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку, командира подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова.

«На Сватовском направлении, Кременная, (у села. — RT) Червонопоповка отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наёмников. Это кадровые военные непосредственно государств — участников блока НАТО», — сказал Алаудинов.

По его словам, причиной данных кадровых решений стали большие потери в рядах украинских военнослужащих.

Кроме того, большую часть наёмников в рядах ВС Украины составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но «на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооружённых сил Польши», говорится в сообщении.

26 ноября Воздушно-космические силы России уничтожили до 200 польских боевиков в Харьковской области, нанеся удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации.

Следственный комитет России ранее сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО.

По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.