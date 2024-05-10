Подполье: в Николаевской области поражён склад снарядов ВСУ
- РИА Новости
Об этом он рассказал ТАСС.
«Сегодня ночью был прилёт в Ольшанское. По нашим данным, прилетело в фермерское строение, полное БК и тяжёлой техники», — сказал Лебедев.
По его словам, после поражения строения на ферме отмечались повторные детонации. Он также добавил, что работавшие на месте происшествия пожарные были в бронежилетах.
Ранее Лебедев заявлял, что ВС России ударили по расположению ВСУ в николаевском посёлке Заселье.