Подполье: в Николаевской области поражён склад снарядов ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области поражена ферма, где располагались склад боекомплекта и тяжёлая техника ВСУ.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Сегодня ночью был прилёт в Ольшанское. По нашим данным, прилетело в фермерское строение, полное БК и тяжёлой техники», — сказал Лебедев.

По его словам, после поражения строения на ферме отмечались повторные детонации. Он также добавил, что работавшие на месте происшествия пожарные были в бронежилетах.

Ранее Лебедев заявлял, что ВС России ударили по расположению ВСУ в николаевском посёлке Заселье.