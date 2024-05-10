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Подполье: в Николаевской области поражён склад снарядов ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области поражена ферма, где располагались склад боекомплекта и тяжёлая техника ВСУ.
Подполье: в Николаевской области поражён склад снарядов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он рассказал ТАСС.

«Сегодня ночью был прилёт в Ольшанское. По нашим данным, прилетело в фермерское строение, полное БК и тяжёлой техники», — сказал Лебедев.

По его словам, после поражения строения на ферме отмечались повторные детонации. Он также добавил, что работавшие на месте происшествия пожарные были в бронежилетах.

Ранее Лебедев заявлял, что ВС России ударили по расположению ВСУ в николаевском посёлке Заселье.

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