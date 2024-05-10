RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: в России начали проверку из-за романа Сорокина «Наследие»

Короткая ссылка
РИА Новости сообщает, что следственные органы организовали доследственную проверку романа Владимира Сорокина «Наследие».
РИА Новости: в России начали проверку из-за романа Сорокина «Наследие»
  • РИА Новости

Об этом агентству рассказал информированный источник.

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК России (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», — заявил собеседник.

Причиной проверки, по его словам, стали содержащиеся в книге описания сексуальных сцен с несовершеннолетними.

В июле 2023 года следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить