РИА Новости: в России начали проверку из-за романа Сорокина «Наследие»
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Об этом агентству рассказал информированный источник.
«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК России (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», — заявил собеседник.
Причиной проверки, по его словам, стали содержащиеся в книге описания сексуальных сцен с несовершеннолетними.
В июле 2023 года следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в Москве.