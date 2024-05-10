РИА Новости: в России начали проверку из-за романа Сорокина «Наследие»

РИА Новости сообщает, что следственные органы организовали доследственную проверку романа Владимира Сорокина «Наследие».

Об этом агентству рассказал информированный источник.

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК России (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», — заявил собеседник.

Причиной проверки, по его словам, стали содержащиеся в книге описания сексуальных сцен с несовершеннолетними.

В июле 2023 года следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в Москве.