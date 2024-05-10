В WADA сообщили, что поддерживают контакты с Россией с целью получения взноса за 2023 год

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировали ситуацию касательно получения взноса за 2023 год от Министерства спорта России.

«В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса. Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — цитирует пресс-службу WADA ТАСС.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы. Позже в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.

Ранее WADA обжаловало в CAS решение не наказывать российских гребцов за допинг.