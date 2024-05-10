RT в Telegram
Подпишись

В WADA сообщили, что поддерживают контакты с Россией с целью получения взноса за 2023 год

Короткая ссылка
В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировали ситуацию касательно получения взноса за 2023 год от Министерства спорта России.
В WADA сообщили, что поддерживают контакты с Россией с целью получения взноса за 2023 год
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

«В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса. Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — цитирует пресс-службу WADA ТАСС.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы. Позже в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.

Ранее WADA обжаловало в CAS решение не наказывать российских гребцов за допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить