Рассмотрение кандидатуры Мишустина в Госдуме займёт три часа

Продолжительность рассмотрения вопроса об утверждении кандидата Михаила Мишустина на пост председателя правительства займёт около трёх часов, говорится в документе о процедуре.

«Общая продолжительность рассмотрения вопроса составит ориентировочно три часа», — сообщается в документе комитета Госдумы по контролю, передаёт ТАСС.

При этом выступление Мишустина не будет ограничено по времени. Он представит программу основных направлений деятельности будущего правительства.

Фракции смогут задать кандидату по два вопроса, на ответ на каждый из них будет отведено до трёх минут.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во время встреч Мишустина с фракциями 10 мая состоится откровенный разговор без закрытых тем.