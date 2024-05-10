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Лукашенко заявил о ненужности доллара и евро для многих стран в настоящий момент

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что страны мира теряют интерес к использованию доллара и евро, так что сейчас эти валюты «никому не нужны».
Лукашенко заявил о ненужности доллара и евро для многих стран в настоящий момент
  • РИА Новости

Об этом он рассказал журналистам в Минске.

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что актуальность американской и европейской валют уменьшилась, особенно на фоне ситуации с возможной кражей у России золотовалютных резервов, хранящихся в западных странах.

«Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет?» — отметил белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

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