Подполье: ВС России нанесли удары по ВСУ в Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удары по ВСУ в Харьковской области.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на коллег.

По его словам, сильный взрыв был в Харькове примерно в 03:20. Туда отправилось много машин скорой помощи.

Он отметил, что в это время был выход украинской ракеты ПВО, а вскоре сильный взрыв.

«Конкретики пока нет, но скорые дают понимание, что прилетело куда нужно», — сказал собеседник.

Также удары были зафиксированы подпольем по городу Дергачи, где скопилось много военных и техники ВСУ.

Ранее Лебедев заявлял, что ВС России ударили по расположению ВСУ в николаевском посёлке Заселье.