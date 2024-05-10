Трочек рассказал, что Панарин мотивировал «Рейнджерс» в раздевалке

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал победу над «Каролина Харрикейнз» в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Очевидно, никто не собирался сдаваться после гола «Каролины» в концовке, ведь следующий гол был бы победным. Хлебушек (Артемий Панарин) сказал слово в раздевалке, а потом и на льду», — цитирует Трочека пресс-служба НХЛ.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме и отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 45 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра состоится 12 мая в Роли.

Ранее Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года.