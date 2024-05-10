В WADA считают, что здоровье спортсменов на Играх дружбы может быть поставлено под угрозу

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) высказали мнение, что здоровье спортсменов на Играх дружбы может быть поставлено под угрозу.

«Ранее WADA выражало обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу», — цитирует пресс-службу WADA ТАСС.

Также в организации призвали проявлять осторожность, так как агентство не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу, которая может существовать на Играх дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, почему считает международные санкции подарком для российского спорта.