Чернышенко считает, что санкции являются подарком для российского спорта

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, почему считает международные санкции подарком для российского спорта.

Чернышенко отметил, что Владимир Путин дал поручение обеспечить высокую соревновательную активность внутри России.

«Несмотря на серьёзные внешние угрозы, российский спорт динамично развивается. Создаются новые форматы спортивных соревнований, не имеющих аналогов в мире. Инновационным событием в 2024 году стали Игры Будущего в Казани. Россия подарила миру новый формат соревнований. Никто не ожидал такого успеха. Более трёх миллиардов просмотров подтверждает интерес к этому турниру. Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Также сообщалось, что с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве пройдут Всемирные игры дружбы. В рамках турнира будут организованы соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее Нагорный сообщил о желании иностранцев участвовать в Играх дружбы.