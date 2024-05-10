Константинов: петиция о приглашении западных войск говорит об истощении ВСУ
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды», — заявил он РИА Новости.
По его словам, это также знаменует скорое «падение украинского фронта», а также «окончательный развал территорий» Украины.
Константинов подчеркнул, что российской стороне стоит готовиться к грядущим изменениям на Украине.
Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.
В Кремле назвали вызывающей провокацией данное обращение.