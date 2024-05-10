Глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил появление на Украине петиции к Владимиру Зеленскому, где содержится призыв пригласить иностранные войска в страну, истощением ВСУ.

«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды», — заявил он РИА Новости.

По его словам, это также знаменует скорое «падение украинского фронта», а также «окончательный развал территорий» Украины.

Константинов подчеркнул, что российской стороне стоит готовиться к грядущим изменениям на Украине.

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.

В Кремле назвали вызывающей провокацией данное обращение.