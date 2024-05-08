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В Кремле назвали вызывающей провокацией петицию о вводе войск Запада на Украину

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В Кремле считают чрезвычайно вызывающей провокацией размещение на сайте Владимира Зеленского петиции о вводе иностранных войск на Украину.
В Кремле назвали вызывающей провокацией петицию о вводе войск Запада на Украину
  • РИА Новости

«Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несёт огромную опасность. Поэтому мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией... Очень внимательно наблюдаем за этим», — сказал представитель Кремля.

На сайте Зеленского ранее появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.

В ней предлагается в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и США относительно введения ими своих войск на территорию Украины.

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