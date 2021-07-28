El País: Испания лидирует по числу вакцинированных граждан, однако о коллективном иммунитете говорить рано

Испания вышла на первое место по количеству вакцинированных от коронавируса граждан среди стран с высоким населением, пишет El País. Однако несмотря на то, что к концу августа ожидается, что обе дозы вакцины получат около 70% испанцев, учитывая появление новых штаммов, этого будет недостаточно для коллективного иммунитета.

Испания возглавила рейтинг стран с наибольшим процентом вакцинированного населения среди 50 наиболее густонаселённых государств мира, сообщает El País. По данным портала Our World in Data, созданного в Оксфордском университете, в прошлый четверг Мадрид обошёл по этому показателю Лондон, а в понедельник опубликованные странами данные подтвердили тенденцию.

Согласно последнему отчёту о вакцинации испанского Министерства здравоохранения, обе дозы вакцины от коронавируса получили около 25,9 млн жителей, то есть 54,7% населения. При этом данные сайта Our World in Data, который использует показатель численности населения Организации Объединенных Наций, немного отличаются. После обновления в связи с появившейся в понедельник информацией они составят 55,5% у Испании по сравнению с 55,2% у Канады и 54,8% у Великобритании — ближайших преследователей страны в рейтинге.

Впрочем, как отмечает El País, ряд стран со значительно меньшей плотностью населения всё же обходят Испанию. В частности, обе дозы вакцины получили 83,6% жителей Мальты и 74,3% населения Исландии. Также опережают Испанию Венгрия, Уругвай, ОАЭ и Израиль. Однако население каждой из этих стран составляет менее 10 млн человек. Самой густонаселённой страной, которая обходит Испанию, является Чили с населением почти 20 млн человек, из которых вакцинацию прошли 63% граждан.

В понедельник генеральный секретарь по цифровому здравоохранению Альфредо Гонсалес назвал данные «хорошими», сочтя, что они делают страну «лучше подготовленной» к росту заболеваемости. За последние две недели суточный прирост заболевших составляет 700 человек на 100 тыс. населения. «Кампания по вакцинации позволяет нам защитить наиболее уязвимых людей и минимизировать количество госпитализаций», — заявил Гонсалес.

Подобные показатели, пишет издание, были достигнуты благодаря сразу нескольким факторам. Во-первых, благодаря соглашениям Европейского союза с фармацевтическими компаниями страна получает доступ к вакцинам раньше и в большем количестве, нежели многие другие государства. Во-вторых, другие страны, даже соседи Испании по ЕС, не смогли поддерживать столь же высокие темпы вакцинации, которых добился Мадрид. В частности, несмотря на побочные эффекты вакцины компании AstraZeneca и временной разрыв между введением первой и второй дозы препарата, темпы вакцинации сохранялись, а отторжение со стороны населения было минимальным.

В отличие от граждан других европейских стран жителям Испании «не нужны специальные стимулы» — благодаря «культуре вакцинации». По словам президента Национальной ассоциации медицинского дела и вакцин Хосе Антонио Форкады, на прививку от коронавируса записываются люди всех возрастов. «Возможно, потому, что некоторые думают, что с вакциной они могут делать всё, что захотят, однако они ошибаются», — заявил Форкада.

Ожидается, что при нынешних темпах к концу августа обе дозы вакцины получат 70% испанцев, как и обещал премьер-министр Испании Педро Санчес. Тем не менее, как отмечает El País, эксперты полагают, что этого будет недостаточно для формирования коллективного иммунитета в стране, учитывая появление новых, более заразных штаммов. Теперь для коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от 80% до 90% граждан.

Как пишет издание, европейские усилия по поставкам доз вакцин являются примером того, что, если страны объединятся, они могут добиться хороших результатов. «Если страны смогут договориться и будет диалог и давление со стороны ООН и Всемирной организации здравоохранения, чтобы заключить пакт и распределять вакцины более справедливо, это очень поможет. Правительства должны понять, что мы не будем в безопасности, пока все не будут в безопасности», — приводит El País слова председателя многопрофильной совместной группы по научному мониторингу Сильвии де Санхосе.