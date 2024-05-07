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РИА Новости: группа Тутберидзе не будет проводить летний сбор на базе в Новогорске

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Группа Этери Тутберидзе приняла решение не проводить летний сбор на базе в Новогорске.
РИА Новости: группа Тутберидзе не будет проводить летний сбор на базе в Новогорске
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, данное решение было принято в связи с открытием во второй половине 2023 года в московском районе Ясенево нового многофункционального центра, носящего имя Тутберидзе. 

Тутберидзе тренирует чемпионку России 2023 года Софью Акатьеву, серебряных призёров ОИ-2022 в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова. 

Для тренировок фигуристов имеется десять хореографических залов, два тренажёрных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.

Ранее Акатьева рассказала, что было самым сложным во время восстановления после травмы.

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