Акатьева рассказала, что было самым сложным во время восстановления после травмы

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы.

«Я очень скучала по тренировкам, но понимала, что сейчас надо вылечиться. В это время работала в тренажёрном зале с тренером. Что было самым сложным? Ожидание выхода на лёд. Мне этого не хватало — тренировок, льда, прокатов, соревнований», — приводит слова Акатьевой Sport24.

Напомним, что Акатьева не выступала год. Летом 2023 года у неё диагностировали стрессовый перелом.

Фигуристка возобновила тренировки зимой 2024 года.

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