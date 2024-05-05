Акатьева рассказала, что было самым сложным во время восстановления после травмы
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«Я очень скучала по тренировкам, но понимала, что сейчас надо вылечиться. В это время работала в тренажёрном зале с тренером. Что было самым сложным? Ожидание выхода на лёд. Мне этого не хватало — тренировок, льда, прокатов, соревнований», — приводит слова Акатьевой Sport24.
Напомним, что Акатьева не выступала год. Летом 2023 года у неё диагностировали стрессовый перелом.
Фигуристка возобновила тренировки зимой 2024 года.
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