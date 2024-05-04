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Петросян: именно с Тутберидзе я почувствовала, что могу чего-то добиться

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Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.
Петросян: именно с Тутберидзе я почувствовала, что могу чего-то добиться
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Именно с ней я почувствовала, что могу чего-то добиться. Она объясняла мне, как терпеть, преодолевать себя, как правильно реагировать на замечания, сдерживать эмоции на публике», — приводит слова Петросян журнал «Московский фигурист».

Она отметила, что Тутберидзе умеет показать каждому, что он сильнее, чем думал.

«Благодаря ей я поняла, что в фигурном катании некоторые слова не имеют смысла: старалась, но не сделала, обещала, но не смогла — это никому не помогает в спорте».

Петросян является чемпионкой России, двукратной победительницей финала Гран-при России и обладательницей золота этапа юниорской серии Гран-при в Словении.

Ранее сообщалось, что Кацалапов считает Петросян и Дикиджи лучшими фигуристами России в прошедшем сезоне.

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