Кацалапов считает Петросян и Дикиджи лучшими фигуристами России в прошедшем сезоне
- РИА Новости
«У девочек — Аделия Петросян, она моя топ‑один. У пацанов классная конкуренция. Но выберу Дикиджи», — передаёт слова Кацалапова «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне 19-летний Владислав Дикиджи выиграл два этапа Кубка России, а также занял второе место на чемпионате страны. Дикиджи владеет четверным акселем, который исполняет на тренировке. А Аделия Петросян победила на всех турнирах, в которых принимала участие: два этапа Гран-при, чемпионат России и Спартакиада.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.