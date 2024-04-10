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Кацалапов считает Петросян и Дикиджи лучшими фигуристами России в прошедшем сезоне

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов назвал лучших фигуристов прошедшего сезона в России.
Кацалапов считает Петросян и Дикиджи лучшими фигуристами России в прошедшем сезоне
  • РИА Новости

«У девочек — Аделия Петросян, она моя топ‑один. У пацанов классная конкуренция. Но выберу Дикиджи», — передаёт слова Кацалапова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 19-летний Владислав Дикиджи выиграл два этапа Кубка России, а также занял второе место на чемпионате страны. Дикиджи владеет четверным акселем, который исполняет на тренировке. А Аделия Петросян победила на всех турнирах, в которых принимала участие: два этапа Гран-при, чемпионат России и Спартакиада.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.

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