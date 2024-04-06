Тарасова считает, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное снятие запрета на сальто в фигурном катании.

«Будет больше травматизма, пока его будут учить, плюс нужно будет привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают? Сальто ребята некоторые делают, и все научатся, но если человек высокий, но делать этот элемент будет тяжело, видимо. Это их мало волнует», — цитирует Тарасову ТАСС.

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании.

На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время своей произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее Лакерник неоднозначно оценил инициативу разрешить сальто в фигурном катании.