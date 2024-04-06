Лакерник неоднозначно оценил инициативу разрешить сальто в фигурном катании

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о возможном разрешении сальто в фигурном катании.

«Я слышал о такой идее, и лично я её оцениваю неоднозначно, поскольку я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению. Да к тому же и небезопасные. Что это добавит в оценке? Формально — ничего, кроме «вау-эффекта» во время выступления», — цитирует Лакерника ТАСС.

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании.

На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время своей произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее в РУСАДА прокомментировали включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU.