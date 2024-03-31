В РУСАДА прокомментировали включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали включение россиянки Камилы Валиевой в регистрируемый пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

«Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU. Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Сообщалось, что Валиева является единственной российской фигуристкой, которая обязана сообщать ISU, в какой часовой отрезок времени она будет гарантированно находиться в указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой.