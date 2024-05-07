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Офис телеканала RT Arabic в Алжире удостоили награды

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Офис телеканала RT в Алжире был удостоен награды от Университета Алжира в присутствии декана факультета информационно-коммуникационных наук Малики Атави, а также видных медийных персон, профессорско-преподавательского состава университета и студентов.
Офис телеканала RT Arabic в Алжире удостоили награды
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Руководитель офиса RT в Алжире журналист Ясмин Муссус 6 мая 2024 года приняла награду на торжественном мероприятии вручения премий национального конкурса: университетский знак отличия для работников СМИ под девизом «Лучшему диктору Алжира», который был вручен впервые.

Эта награда была учреждена под высочайшим патронажем министра высшего образования и науки Камаля Бидари.

Награда была вручена за вклад офиса RT в Алжире в производственную практику студентов факультета информационно-коммуникационных наук в Алжире, которая проходила согласно меморандуму о сотрудничестве между телеканалом RT на арабском языке и университетом Алжира, меморандуму, который позволяет осуществлять профессиональное становление студентов-журналистов, организовывать курсы практического обучения для этих студентов и обмениваться опытом.

В своем выступлении Ясмин Муссус сказала, что рада плодотворному партнерству, которое связывает офис RT в Алжире с университетом Алжира. Она добавила, что «мы постараемся стать еще полезнее для студентов с помощью университетской студии RT, последние приготовления в которой мы полностью завершили и скоро состоится официальное открытие».

Ранее RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе: теперь на местном ТВ показывают новости и фильмы телеканала об СВО.

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