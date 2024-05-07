Ташуев — о своём будущем: были звонки не из России, но планов пока нет

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал своё будущее в тренерской деятельности.

«Сезон заканчивается в РПЛ, осталось всего три тура. Все команды ждут, как закончится сезон. Пока говорить о предложениях рано, вариантов нет, сезон ещё не завершён. Из других стран, не из России, были звонки. Планов пока нет, в ожидании», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

26 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Ташуева по личным обстоятельствам. Позже воронежский клуб сообщил о назначении Игоря Черевченко.

«Факел» с 28 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в матче 27-го тура и возглавил таблицу РПЛ.