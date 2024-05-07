Литовские пограничники требуют от россиян заполнять анкету

На погранпереходе Бенякони (Белоруссия) — Шальчининкай (Литва) россиян требуют заполнить анкету, где требуется отвечать на вопросы, в частности, о принадлежности Крыма, заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин.

«Один из сотрудников моего института, который проследовал по этому пути, в данном случае, на моё имя написал записку докладную, где перечислил все эти вопросы, которые ставят пограничники Литвы при пересечении границы», — сказал Затулин РИА Новости.

Анкета содержит девять вопросов, при отказе заполнять документ россиянам отказывают в пересечении границы.

В числе вопросов — пункты о том, кому «принадлежит Крым», вопросы о госперевороте на Украине в 2014 году, об отношении к СВО и другие.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.