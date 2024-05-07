В «Ростове» подтвердили, что Песьяков покинет клуб по окончании срока контракта

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о ситуации вокруг вратаря Сергея Песьякова.

«Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет», — цитирует Рыскина РИА Новости.

По информации «РБ Спорт», скорее всего, вратарь на правах свободного агента присоединится к «Крыльям Советов».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков провёл 26 матчей за «Ростов», пропустил 34 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ.