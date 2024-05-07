Сотрудники МЧС России пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Горловке

Сотрудники МЧС России пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке, заявили в ведомстве.

«В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России в больнице, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.

Кроме того, FPV-дрон ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области.