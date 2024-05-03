FPV-дрон ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель.
«В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее стало известно, что над Белгородской областью и Крымом были уничтожены шесть украинских БПЛА.
Также опасность атаки БПЛА объявлялась в Белгородской области.