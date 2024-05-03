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FPV-дрон ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области

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Автобус, перевозивший на работу сотрудников коммерческого предприятия, был атакован с помощью FPV-дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель.

«В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью и Крымом были уничтожены шесть украинских БПЛА.

Также опасность атаки БПЛА объявлялась в Белгородской области.

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