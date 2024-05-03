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Шесть украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью и Крымом

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Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области, один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Ранее группировка «Запад» уничтожила десять пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников и две управляемые авиационные бомбы HAMMER.

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