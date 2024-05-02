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МО: за сутки сбиты 25 украинских дронов и две авиабомбы Hammer

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Российские силы ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer.
МО: за сутки сбиты 25 украинских дронов и две авиабомбы Hammer
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — говорится в сводке ведомства.

Также были уничтожены три реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ураган».

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России за сутки уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS американского производства.

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