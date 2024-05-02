МО: за сутки сбиты 25 украинских дронов и две авиабомбы Hammer
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — говорится в сводке ведомства.
Также были уничтожены три реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ураган».
Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России за сутки уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS американского производства.