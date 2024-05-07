Песков: Россия не хочет вмешательства других стран в свои избирательные процессы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет, чтобы другие страны вмешивались в избирательные процессы в государстве.

«Россия чисто демократична. Мы выбираем нашу власть, мы выбираем нашего президента... Мы настаиваем на том, что имеем право поступать так, как хотим. И мы не хотим, чтобы третья страна вмешивалась в наш выбор», — сказал он Sky News.

Ранее сообщалось, что советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Организацию Объединённых Наций из-за вмешательства западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс.