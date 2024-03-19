МИД России: посольству Британии заявлен демарш из-за агитации в период выборов

Советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.

В распространённом Министерством иностранных дел России заявлении отмечается, что эти «неприемлемые агитационные публикации» были выполнены в плакатном стиле и направлены на срыв выборного процесса в новых регионах.

«Указали на абсолютную недопустимость такой деятельности, которую рассматриваем как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось о сотруднике посольства России в Кишинёве, которого объявили персоной нон грата в Молдавии.