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МИД России: посольству Британии заявлен демарш из-за агитации в период выборов

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Советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.
МИД России: посольству Британии заявлен демарш из-за агитации в период выборов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В распространённом Министерством иностранных дел России заявлении отмечается, что эти «неприемлемые агитационные публикации» были выполнены в плакатном стиле и направлены на срыв выборного процесса в новых регионах.

«Указали на абсолютную недопустимость такой деятельности, которую рассматриваем как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось о сотруднике посольства России в Кишинёве, которого объявили персоной нон грата в Молдавии.

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