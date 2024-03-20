Матвиенко поручила обратиться в ООН из-за вмешательства Запада в выборы в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Организацию Объединённых Наций из-за вмешательства западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс.

Об этом она сказала в ходе обращения к председателю комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрею Климову.

«Как только оно будет подготовлено, мы его примем и направим во все международные организации», — заявила Матвиенко. Её цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.