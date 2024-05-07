Тарпищев рассказал, что Рублёв в финале турнира в Мадриде играл с высокой температурой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о здоровье россиянина Андрея Рублёва на турнире в Мадриде.

«Рублёв, победив в Мадриде, совершил настоящий подвиг. У него была температура 39 °С, он вообще хотел оказаться от игры, но сумел справиться. Он настоящий боец и молодец», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В финале турнира россиянин победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Для Рублёва это 16-й титул на уровне ATP в карьере. Также это его вторая победа на тысячнике — в 2023 году он стал триумфатором турнира в Монте-Карло.

Ранее Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.